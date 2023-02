Scaroni | «Lo stile Milan è non parlare mai degli arbitri e non arrabbiarsi mai»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il presidente del, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell’evento organizzato per il 20° anniversario dalla nascita di “Fondazione”.ha parlato del momento che sta attraversando il. “Mi sembra che abbiamo un altro passo e mi auguro che ci sia continuità visto che il calcio è imprevedibile. Ogni tanto penso: alla finale del campionato del mondo la Francia non è esistita per 70 minuti. Come è possibile? Ci sono momenti buoni e momenti difficili, serve pazienza e aspettare che passino”. Aè stato chiesto se ha parlato con Berlusconi prima della partita col Monza. Ha risposto: “Non ho sentito Berlusconi ma Galliani con cui siamo seduti a fianco anche in Lega. Prendo lezioni di cose calcistiche perché ne sa più di tutti ...