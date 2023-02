SBK, Bautista: l'uomo da battere che ha tutto sotto controllo (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'uomo nel mirino. No, non stiamo parlando del film diretto ed interpretato da Clint Eastwood bensì di Alvaro Bautista che, come tutti i campioni del mondo in carica, inizia la nuova stagione con gli ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023) L'nel mirino. No, non stiamo parlando del film diretto ed interpretato da Clint Eastwood bensì di Alvaroche, come tutti i campioni del mondo in carica, inizia la nuova stagione con gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gponedotcom : “La MotoGP ha preso un’impostazione diversa rispetto alla SBK. Ducati era la moto che più usurava le gomme, il segr… - corsedimoto : SENZA PRESSIONE - Tutti lo danno come favorito per Phillip Island e per il campionato Superbike 2023, ma Alvaro Bau… - gponedotcom : “La MotoGP ha preso un’impostazione diversa rispetto alla SBK. Ducati era la moto che più usurava le gomme, il segr… - gponedotcom : In Australia scatta il Mondiale: Toprak e Rea mettono nel mirino una Ducati che sembra non avere rivali. Bassani, G… - gponedotcom : ESCLUSIVA - “Tre gare e deciderò se continuare. Gigi mi voleva già in Superbike per vincere con Aprilia, ma io gli… -