Sbarchi, Piantedosi: "Abbiamo impedito 21mila arrivi. È il primo risultato dell'azione di governo" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Impossibile misurare la stretta del governo Meloni sugli Sbarchi in soli quattro mesi. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in una lunga intervista al Giornale, fa il punto sull'escalation di immigrazione clandestina queste prime settimane del 2023: oltre 13mila Sbarchi. "L'Italia – spiega – è al centro del Mediterraneo. Per chi vuole arrivare in Europa dall'Africa noi rappresentiamo il primo punto di approdo. Storicamente per questa posizione geografica subiamo le conseguenze delle crisi che ciclicamente vivono i Paesi del continente africano. Di fronte a questo possiamo contrapporre soprattutto la nostra tradizionale organizzazione per mitigare l'impatto sull'ordine pubblico". Migranti, Piantedosi: in soli quattro mesi è impossibile avere risultati eclatanti La linea dura e i ...

