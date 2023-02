Sarri attacca Uefa | Cluj-Lazio | nessun rispetto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Immobile regala al’accesso agli ottavi di Conference! Un gol di Immobile e ladi Maurizioraggiunge l’obiettivo degli ottavi di Conference League, nonostante lo 0-0 sul campo delin Romania. Un risultato che fa felice il tecnico biancoceleste, che però non può non sottolineare le condizioni del campo di gioco: “Era una situazione impossibile, era ingiocabile. Abbiamo dovuto dimostrare una grande applicazione e dedizione per riuscire a portare a casa il risultato, ma è un vero peccato non aver chiuso la partita con una vittoria”.è soddisfatto anche per le prestazioni dei suoi giovani, in particolare Mario Gila, e per la scelta di schierare Vecino come regista, una logica conseguenza alla difficoltà del terreno. “Siamo stati bravi a trovare la soluzione giusta in una ...