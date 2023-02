Santa Marinella, una viabilità sperimentale per via delle Colonie (Di giovedì 23 febbraio 2023) Santa Marinella – Avviata una nuova viabilità sperimentale che renda più sicura, per pedoni ed automobilisti, via delle Colonie che per alcuni tratti, dove le opere sono state ultimate, tornerà ad essere a doppio senso di marcia. “Tutto ciò è stato reso possibile – annunciano il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati – anche a seguito di sopralluoghi tecnici e soprattutto perché grazie agli ultimi importanti interventi eseguiti è stato effettuato il ripristino di tutta la pavimentazione stradale. In contemporanea è stato disposto il posizionamento lungo questa arteria di una nuova segnaletica e cartellonistica stradale e la creazione dei necessari attraversamenti pedonali. La decisione è stata presa anche in considerazione a due importanti fattori, ovvero che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023)– Avviata una nuovache renda più sicura, per pedoni ed automobilisti, viache per alcuni tratti, dove le opere sono state ultimate, tornerà ad essere a doppio senso di marcia. “Tutto ciò è stato reso possibile – annunciano il sindaco Pietro Tidei e il consigliere comunale Andrea Amanati – anche a seguito di sopralluoghi tecnici e soprattutto perché grazie agli ultimi importanti interventi eseguiti è stato effettuato il ripristino di tutta la pavimentazione stradale. In contemporanea è stato disposto il posizionamento lungo questa arteria di una nuova segnaletica e cartellonistica stradale e la creazione dei necessari attraversamenti pedonali. La decisione è stata presa anche in considerazione a due importanti fattori, ovvero che ...

