Sanremo, tiene ancora banco il bacio tra Rosa Chemical e Fedez: le ultime (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si placano le polemiche Tre sono i casi di Sanremo analizzati dal Consiglio dell'Autorità per le Telecomunicazioni. Si parla del discusso bacio tra Rosa Chemical e Fedez, Blanco e le rose e la pubblicità occulta legata a Instagram, Per ora si sta analizzando la situazione su Sanremo e si sta valutando se aprire una istruttoria che potrebbe a sanzioni nei confronti della Rai. La vicenda, come spiegano oggi su Corriere della Sera, potrebbe anche essere nuovamente presa in carico dall'Agcom. Questo ultimo ente deve controllare il corretto rispetto delle disposizioni del Tusma, il Testo Unico dei Servizi dei media audiovisivi e radiofonici, del Contratto di servizio Rai e del Codice di autoregolamentazione delle tv. Al centro del nodo i contratti. Se venissi dimostrato che non c'erano ...

