Sanremo: la procura ha chiesto l’archiviazione dell’esposto contro Fedez e Rosa Chemical (Di giovedì 23 febbraio 2023) Rosa Chemical (Agi per Rai) Fedez e Rosa Chemical possono dormire sonni tranquilli. Porta ad un nulla di fatto l’esposto dell’associazione Pro Vita nei confronti dei due cantanti dopo i fatti di Sanremo. La procura delle Repubblica di Imperia ha chiesto l’archiviazione. Riguardo all’altra inchiesta, quella che vede indagato Blanco per danneggiamenti – in relazione alle rose distrutte – la procura ha interpellato la Rai, chiedendo se effettivamente l’esibizione di Blanco abbia provocato dei danni e chiedendo di quantificarli. Sanremo 2023 – presentato esposto contro Rosa Chemical e Fedez per atti osceni in luogo pubblico Articolo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 febbraio 2023)(Agi per Rai)possono dormire sonni tranquilli. Porta ad un nulla di fatto l’esposto dell’associazione Pro Vita nei confronti dei due cantanti dopo i fatti di. Ladelle Repubblica di Imperia ha. Riguardo all’altra inchiesta, quella che vede indagato Blanco per danneggiamenti – in relazione alle rose distrutte – laha interpellato la Rai, chiedendo se effettivamente l’esibizione di Blanco abbia provocato dei danni e chiedendo di quantificarli.2023 – presentato espostoper atti osceni in luogo pubblico Articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto al… - ultimora_pol : L'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia ha presentato un esposto in Procura contro Fedez e Rosa Chemical… - trash_italiano : Puntata speciale di Live - Non è la d'Urso - La Procura di Imperia vs Blanco - Fedez e Chiara: la ricostruzione in… - Tizianatizytata : @zara_vittoria Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical: la procura chiede l’archiviazione per l’accusa di atti osceni… - Goeland63 : RT @ultimoranet: La procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato dall'associazione Pro Vita nei confronti di #Fede… -