SANREMO E IL MIRACOLO AMADEUS: TOP10 FIMI E QUEL +200% CHE LASCIA SENZA PAROLE (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le prime dieci posizioni della classifica sono oggi occupate dai singoli del Festival, ma a sorprendere sono altri numeri. Ad esempio la top 100 dei video più visti di Youtube, dove ci sono tutti e tre i pezzi andati sul podio. E ancora: la vendita dei biglietti dei concerti per gli artisti sanremesi, ha annunciato ieri TicketOne, è aumentata del 200% rispetto al 2022, che è stato un anno d’oro, QUELlo del ritorno dei live post-Covid, con un numero di eventi mai visto prima. Nel trionfo globale ha un ruolo la natura stessa dello streaming che allarga i confini del mercato, ma c’è da mettere sul piatto anche l’effetto traino del clamoroso consenso mondiale per i Måneskin, che ha acceso molti riflettori in più sul Festival e li riaccende ogni volta che ci tornano, come quest’anno. Se poi va dato atto ad AMADEUS di aver fatto scelte vincenti e se oggi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le prime dieci posizioni della classifica sono oggi occupate dai singoli del Festival, ma a sorprendere sono altri numeri. Ad esempio la top 100 dei video più visti di Youtube, dove ci sono tutti e tre i pezzi andati sul podio. E ancora: la vendita dei biglietti dei concerti per gli artisti sanremesi, ha annunciato ieri TicketOne, è aumentata del 200% rispetto al 2022, che è stato un anno d’oro,lo del ritorno dei live post-Covid, con un numero di eventi mai visto prima. Nel trionfo globale ha un ruolo la natura stessa dello streaming che allarga i confini del mercato, ma c’è da mettere sul piatto anche l’effetto traino del clamoroso consenso mondiale per i Måneskin, che ha acceso molti riflettori in più sul Festival e li riaccende ogni volta che ci tornano, come quest’anno. Se poi va dato atto addi aver fatto scelte vincenti e se oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bubinoblog : SANREMO E IL MIRACOLO AMADEUS: TOP10 FIMI E QUEL +200% CHE LASCIA SENZA PAROLE - matteotric : @EdoardoBuffoni e, nonostante tutto ciò, è riuscito ad uscire in tutti i programmi di tutte le televisioni del mond… - DiabloRoma : RT @DataEurovision: Se #RemoForrer farà il miracolo di far vincere #Eurovision2023 alla Svizzera verrà fatto santo subito e si chiamerà #Sa… - nonecosimale : RT @DataEurovision: Se #RemoForrer farà il miracolo di far vincere #Eurovision2023 alla Svizzera verrà fatto santo subito e si chiamerà #Sa… - DataEurovision : Se #RemoForrer farà il miracolo di far vincere #Eurovision2023 alla Svizzera verrà fatto santo subito e si chiamerà #Sanremo Forrer. -