Sanremo | bomba su Chiara Ferragni | cosa nasconde la Rai

(Di giovedì 23 febbraio 2023) News Tv. La Rai ha un importante segreto che riguarda. La presenza dell’influencer al Festival di2023 ha sollevato un gran polverone. L’Agcom starebbe indagando su lei e Amadeus a proposito della cosiddetta “pubblicità occulta” di Instagram. Ma le polemiche sull’imprenditrice digitale non finiscono qui. È proprio il tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, ad indagare sui punti ciechi della questione “-Rai”. (Continua dopo le foto…), il contratto segreto dicon la Rai Il servizio di Striscia la Notizia che riguarda laè andato in onda nella puntata di ieri, mercoledì 22 febbraio 2023. L’inviato Pinuccio, nel suo “Rai Scoglio 24”, ha puntato i riflettori sul contratto tra Viale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nienagoti : Striscia la notizia, altra bomba su Ferragni-Sanremo: il misterioso contratto con la Rai - infoitcultura : Striscia, bomba sul contratto della Ferragni a Sanremo - infoitcultura : Sanremo, 'seconda offerta': bomba-Striscia, 'chi compra il Festival' - redazionerumors : [Trending now] A Sanremo 2023 bicchiere gate e polemica servita. A metà terza serata sui social è scoppiata una ver… - blogtutteciance : Boia è una bella batosta!... Come la bomba dell'aumento delle pensioni...notizie che ti tirano su Ovvia! -

...il polverone per le battutacce su Emanuela Orlandi e dopo le polemiche che ha scatenato a, ... Fedez - Ferragni,- Oppini: ecco tutta la veritàArriverà maggiore chiarezza La Rai si fa soffiareNuovasull'addio, arriva il bando

Sanremo 2023, trovato pacco bomba a 500 metri dall’Ariston: dentro proiettili e polvere da sparo Il Fatto Quotidiano

Pacco bomba trovato a Sanremo, vicino al teatro Ariston Corriere della Sera

Cosa sappiamo del pacco bomba a Sanremo Today.it

Striscia la notizia, altra bomba su Ferragni-Sanremo: il misterioso contratto con la Rai Il Tempo

Striscia, bomba sul contratto della Ferragni a Sanremo: scandalo in Rai Liberoquotidiano.it

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno parla dei Ferragnez e svela una verità su quanto accaduto in queste settimane. Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena ...Non c’è pace per l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Striscia la notizia è tornata a occuparsi dei molti interrogativi ...