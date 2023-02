Sanremo 2023 | pubblicità occulta e violazione delle norme sui minori nel mirino dell' Agcom

(Di giovedì 23 febbraio 2023), se ne discute ancora: il Consiglio per l', l'Autorità per le Comunicazioni, si è riunito per valutare eventuali provvedimenti. Sotto la lente le possibili violazionilegate ...

repubblica : Sanremo 2023, gradimento altissimo: è piaciuto a 3 spettatori su 4 [di Ernesto Assante*] - repubblica : Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste'

Riflettori sul bacio Rosa Chemical - Fedez, Blanco, e la pubblicità occulta per Meta Riunione interlocutoria per l'Agcom sul casoil 22 febbraio. Sotto la lente, le possibili violazioni delle norme legate alla pubblicità occulta di profili social su Instagram, in particolare quelli di Chiara Ferragni e dello stesso ...L' Agcom sta valutando l'apertura di un'istruttoria per la pubblicità occulta a Instagram durante le cinque prime serate del Festival di. Dopo svariati rumors, il Corriere della Sera ha ...

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, Blanco e i fiori e la pubblicità occulta di Amadeus: così l'Agcom mette sotto la lente ... Open

Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical: la procura chiede l’archiviazione per l’accusa di atti osceni Il Secolo XIX

Sanremo 2023, Agcom valuta provvedimenti per pubblicità occulta e violazione norme difesa minori TGCOM

Festival di Sanremo 2023, 4 canzoni sono già disco d'oro Sky Tg24

La canzone più ascoltata di Sanremo 2023 non è Due vite di Mengoni, ma… Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Aperto in diretta durante la prima serata del Festival. E arrivato in pochi giorni a quasi 2 milioni di followers. Questi tre casi sono all’indice del Consiglio dell’Autorità per le Telecomunicazioni ...Il Consiglio per l'Agcom, l'Autorità per le Comunicazioni, si è riunito per valutare eventuali provvedimenti su pubblicità occulta e violazione delle norme di difesa sui minori ...