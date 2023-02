“Sanremo 2023”, guai in vista per Amadeus: cosa sta succedendo (Di giovedì 23 febbraio 2023) News Tv. . Il Festival di Sanremo 2023 con l’arrivo di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston è diventato molto più social. La nota influencer e imprenditrice digitale italiana ha avviato il conduttore del Festival al mondo di Instagram, creandogli in diretta Tv un profilo. Inoltre nel corso delle diverse serate Amadeus spesso ha citato Instagram sul palco, sia durate le dirette social con i suoi followers sia quando postava dei selfie ecc. Tutto questo parlare della famosa piattaforma di Mark Zuckerberg in prima serata su Rai 1 ha scatenato delle polemiche e così ora Amadeus dovrà risolvere alcuni grattacapi.



