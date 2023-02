Sanità, Gimbe: solo 11 Regioni promosse dal ministero della Salute nel 2020 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Livelli essenziali di assistenza, nel Mezzogiorno solo la Puglia risulta adempiente. Ultima la Calabria: 'Condizioni estremamente ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Livelli essenziali di assistenza, nel Mezzogiornola Puglia risulta adempiente. Ultima la Calabria: 'Condizioni estremamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due persone su 3 in Italia non hanno fatto la quarta dose di vaccino anti Covid, somministrazioni in calo del 29,1… - GIMBE : RT @marghiadnsal: Nel 2020 in #sanità promosse solo 11 #Regioni. Dal primato dell'Emilia Romagna al caso Puglia, fino alla questione #merid… - Cartabellotta : RT @marghiadnsal: Nel 2020 in #sanità promosse solo 11 #Regioni. Dal primato dell'Emilia Romagna al caso Puglia, fino alla questione #merid… - marghiadnsal : Nel 2020 in #sanità promosse solo 11 #Regioni. Dal primato dell'Emilia Romagna al caso Puglia, fino alla questione… - GIMBE : RT @AnsaMarche: Sanità: Gimbe,Marche 5/e in Italia Livelli essenziali assistenza. Promosse dopo pagelle ministero, nel 2020 punteggio 245,7… -