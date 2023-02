Sanchez Arminio | L’anticorruzione chiede di incriminare l’ex presidente del Comitato degli arbitri Sánchez Arminio per la deviazione di 8 milioni

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Giorni caldissimi per il calcio iberico! 22/02/2023 In onda alle 15:14 TEC Il Pubblico Ministero sostiene il ricorso della Liga controdelTecnico Arbitrale nell’ambito del caso Soule Si tratta di circa 4.400 euro che la RFEF avrebbe versato in varie tranche tra il 2011 e il 2016 a Javier Enríquez, figlio delviceJosé María Enríquez Negreira durante la fase di Villar IL Procuratore Anticorruzione ha sostenuto la richiesta della Liga nell’ambito del caso d’anima e l’imputazione deldellaTecnico(CTA) fino al 2018 Victoriano...