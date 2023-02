San Nicola, continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSan Nicola Manfredi (Bn) – Si fa sempre più calda la situazione politica a San Nicola Manfredi. Il botta e risposta tra maggioranza e opposizione viaggia a suon di comunicati. L’ultimo, in ordine di tempo, è relativo alla comunicazione del sindaco Vernillo che ha deciso di convocare un vertice di maggioranza per la prossima settimana. “La maggioranza uscita dalle urne è sempre la stessa, evidentemente l’opposizione non più. Continueremo a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità sannicolese senza strumentalizzazioni”. “Chiederò – continua Vernillo – un incontro ai rappresentanti locali di NdC per recepire proposte e suggerimenti in vista della predisposizione del nuovo bilancio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSanManfredi (Bn) – Si fa sempre più calda la situazione politica a SanManfredi. Iltraviaggia a suon di comunicati. L’ultimo, in ordine di tempo, è relativo alla comunicazione del sindaco Vernillo che ha deciso di convocare un vertice diper la prossima settimana. “Lauscita dalle urne è sempre la stessa, evidentemente l’non più. Continueremo a lavorare nell’interesse esclusivo della comunità sannicolese senza strumentalizzazioni”. “Chiederò –Vernillo – un incontro ai rappresentanti locali di NdC per recepire proposte e suggerimenti in vista della predisposizione del nuovo bilancio di ...

