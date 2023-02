Samp, passo avanti di Zanetti: contatti con Lazard (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo essersi già avvicinato alla Sampdoria nel 2020 e poi a fine 2021, questa volta Massimo Zanetti (fondatore di Segafredo e patron della Virtus Bologna di basket) sarebbe intenzionato a spingersi oltre la manifestazione di interesse. Come riportato da Il Secolo XIX, il braccio destro di Zanetti, Luca Baraldi, sta approfondendo già da giorni la L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo essersi già avvicinato alladoria nel 2020 e poi a fine 2021, questa volta Massimo(fondatore di Segafredo e patron della Virtus Bologna di basket) sarebbe intenzionato a spingersi oltre la manifestazione di interesse. Come riportato da Il Secolo XIX, il braccio destro di, Luca Baraldi, sta approfondendo già da giorni la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

