Sambenedettese | situazione drammatica | l’ultimatum dei calciatori

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il calcio italiano continua ad attraversare gravi problemi dal punto di vista economico, soprattutto nelle categorie inferiori. Unadelicatissima è quella della, isono pronti ad una durissima battaglia. “In merito alle notizie uscite sulle presunte promesse da parte del presidente di pagare i rimborsi entro il 21 febbraio, la squadra ci teneva a precisare che non ha contatti col presidente da diverse settimane e che questa promessa non ci è mai stata fatta e ovviamente nessun rimborso è ancora stato ricevuto. Rimangono tutt’ora insoluti diversi affitti dei nostri appartamenti, tanto che siamo prossimi allo sfratto”. E’ quanto dichiarato in una nota daidella. “Questo è l’ultimo comunicato che faremo, se nell’immediato non verranno risolte ...