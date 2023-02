Salute mentale delle persone, la ricerca FEM sul ruolo degli psicobiotici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dalla ricerca emergono, in particolare, 4 elementi principali della dieta che sono in grado di migliorare la Salute mentale: gli acidi grassi omega-3, i polifenoli, le fibre e gli alimenti fermentati Prodotti Trentini – crauti – cavolo cappuccioFoto Marco Simonini. Archivio Provincia autonoma di TrentoLa Fondazione Edmund Mach ha partecipato allo studio internazionale coordinato dalla University College Cork (Irlanda) che dimostra come la combinazione virtuosa di stile di vita e alimentazione incida sulla Salute mentale delle persone. Focus dello studio sono gli psicobiotici, microrganismi benefici che si affiancano ai probiotici, e che operando lungo l’asse microbiota-intestino-cervello contribuiscono a migliorare le prestazioni del sistema nervoso ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dallaemergono, in particolare, 4 elementi principali della dieta che sono in grado di migliorare la: gli acidi grassi omega-3, i polifenoli, le fibre e gli alimenti fermentati Prodotti Trentini – crauti – cavolo cappuccioFoto Marco Simonini. Archivio Provincia autonoma di TrentoLa Fondazione Edmund Mach ha partecipato allo studio internazionale coordinato dalla University College Cork (Irlanda) che dimostra come la combinazione virtuosa di stile di vita e alimentazione incida sulla. Focus dello studio sono gli, microrganismi benefici che si affiancano ai probiotici, e che operando lungo l’asse microbiota-intestino-cervello contribuiscono a migliorare le prestazioni del sistema nervoso ...

