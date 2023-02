Salute: costi economici, sociali e ambientali delle prestazioni mediche inutili (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Pensa alla Salute”. Quante volte ci siamo sentiti dire una frase del genere? Ed in effetti stare bene, essere sani, rappresenta indubbiamente una precondizione per qualsiasi vita serena. E così, negli anni, si sono moltiplicati gli esami diagnostici, i test, le tomografie assiali computerizzate, le ecografie, cui ognuno di noi si sottopone annualmente. Con quali costi, anche per l’ambiente? E quali conseguenze anche sociali? A fare i conti sulla nostra sete di Salute è stata l’Agenas, l’agenzia sanitaria nazionale delle Regioni, secondo cui almeno il 20% di questi esami, ovvero uno su cinque, sarebbe completamente inutile. Il risultato è che chi ha veramente bisogno rimane ad attendere, magari per mesi, che gli venga erogata la prestazione o l’esame di cui necessita. Mentre si generano non pochi ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Pensa alla”. Quante volte ci siamo sentiti dire una frase del genere? Ed in effetti stare bene, essere sani, rappresenta indubbiamente una precondizione per qualsiasi vita serena. E così, negli anni, si sono moltiplicati gli esami diagnostici, i test, le tomografie assiali computerizzate, le ecografie, cui ognuno di noi si sottopone annualmente. Con quali, anche per l’ambiente? E quali conseguenze anche? A fare i conti sulla nostra sete diè stata l’Agenas, l’agenzia sanitaria nazionaleRegioni, secondo cui almeno il 20% di questi esami, ovvero uno su cinque, sarebbe completamente inutile. Il risultato è che chi ha veramente bisogno rimane ad attendere, magari per mesi, che gli venga erogata la prestazione o l’esame di cui necessita. Mentre si generano non pochi ...

