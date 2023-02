Salto con gli sci, Katharina Althaus vince l’oro su trampolino piccolo ai Mondiali di Planica. 18ma Lara Malsiner (Di giovedì 23 febbraio 2023) Katharina Althaus si sblocca finalmente nei grandi eventi e conquista una pesantissima medaglia d’oro su trampolino piccolo in occasione dei Campionati Mondiali di Salto con gli sci 2023 a Planica (in Slovenia). Primo titolo iridato della carriera a livello individuale per la 26enne tedesca, dopo le quattro affermazioni ottenute in passato nelle prove a squadre. Althaus, due volte seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo con all’attivo anche due argenti olimpici (ed uno mondiale) individuali, centra così il successo più importante del suo percorso agonistico sfruttando nel migliore dei modi l’inatteso passo falso della favorita norvegese Anna Odine Stroem, che ha gettato alle ortiche la vittoria con un secondo Salto ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)si sblocca finalmente nei grandi eventi e conquista una pesantissima medaglia d’oro suin occasione dei Campionatidicon gli sci 2023 a(in Slovenia). Primo titolo iridato della carriera a livello individuale per la 26enne tedesca, dopo le quattro affermazioni ottenute in passato nelle prove a squadre., due volte seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo con all’attivo anche due argenti olimpici (ed uno mondiale) individuali, centra così il successo più importante del suo percorso agonistico sfruttando nel migliore dei modi l’inatteso passo falso della favorita norvegese Anna Odine Stroem, che ha gettato alle ortiche la vittoria con un secondo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brandobenifei : #BaofaMifriVeso è campionessa italiana nel salto triplo, record che vale la qualificazione per gli Europei, ma non… - OA_Sport : Salto con gli sci, Katharina Althaus vince l’oro su trampolino piccolo ai Mondiali di Planica. 18ma Lara Malsiner - - Alpopper : @rusembitaly Sai che palle! Ma perché voi dell'ambasciata non chiedete asilo politico almeno in Australia o Canada?… - sportface2016 : #FIS | Salto con gli sci, #Althaus vince a #Planica davanti a #Pinkelnig. 18^ Lara #Malsiner - danieledv79 : RT @dedonatisv: @EnzoCherici @PierluigiBattis Guarda … con le frequentazioni giuste pare si abbiano buone possibilità di diventare esperti… -