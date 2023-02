Salisburgo, Adamu: «Reggeremo la pressione dell’Olimpico» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Junior Adamu, attaccante del Salisburgo, sulla sfida di ritorno di Europa League contro la Roma Junior Adamu ha parlato della sfida tra Roma e Salisburgo al Corriere della Sera. PAROLE – «Il mio idolo è sempre stato Lewandowski, sfidarlo in Champions, stringergli la mano e segnare in quella partita è stato un sogno. Qua facciamo esperienza, ci prepariamo per arrivare un giorno ai massimi livelli. Abbiamo giocato tutti in stadi storici, per questo so che Reggeremo anche l’Olimpico pieno e la gara contro la Roma. Siamo abituati a grandi palcoscenici». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le parole di Junior, attaccante del, sulla sfida di ritorno di Europa League contro la Roma Juniorha parlato della sfida tra Roma eal Corriere della Sera. PAROLE – «Il mio idolo è sempre stato Lewandowski, sfidarlo in Champions, stringergli la mano e segnare in quella partita è stato un sogno. Qua facciamo esperienza, ci prepariamo per arrivare un giorno ai massimi livelli. Abbiamo giocato tutti in stadi storici, per questo so cheanche l’Olimpico pieno e la gara contro la Roma. Siamo abituati a grandi palcoscenici». L'articolo proviene da Calcio News 24.

