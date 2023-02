Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LunaTunh : RT @eunewsit: #autoelettrica @MaxSalini (Fi/Ppe): “Stop motori #diesel e #benzina scelta tecnicamente sbagliata”. - patriziarutigl1 : RT @eunewsit: #autoelettrica @MaxSalini (Fi/Ppe): “Stop motori #diesel e #benzina scelta tecnicamente sbagliata”. - MaxSalini : RT @eunewsit: #autoelettrica @MaxSalini (Fi/Ppe): “Stop motori #diesel e #benzina scelta tecnicamente sbagliata”. - eunewsit : #autoelettrica @MaxSalini (Fi/Ppe): “Stop motori #diesel e #benzina scelta tecnicamente sbagliata”. - Open_gol : C'è un meccanismo di incentivi che accompagnerà la transizione. Ma Salini (FI/Ppe) denuncia: «A rischio fino a 500m… -

... "II post2024 sarà diverso dalla situazione attuale", dice, "see Ecr potranno essere indipendenti da Renew, i cui componenti sono per la quasi totalità tendenti ideologicamente verso il ...... De Blasis, Gazzini, Ghidoni, Lancini, Lizzi, Panza,,Rinaldi, Sardone, Tardino, Zambelli, Zanni), di Ecr (Berlato, Fidanza, Fiocchi, Gemma, Nesci, Procaccini, Sofo, Stancanelli) edel. A ...

Salini (PPE): "Stop motori termici No, nel 2026 nuova valutazione" Tag24

Salini (Fi/Ppe): "Stop motori diesel e benzina scelta tecnicamente ... EuNews

Direttiva efficienza energetica per le case e le politiche europee sull ... European Parliament

Case green: Salini (Fi) boccia direttiva, 'voteremo contro' - Europa Agenzia ANSA

Massimiliano Salini “In Europa asse a destra contro le follie green” MilanoPost

“Il voto sullo stop ai veicoli inquinanti dimostra che esiste già un’intesa tra Ppe, Ecr e Identità e democrazia. Nel 2024 si potranno isolare socialisti e supporter di Macron”. In questo articolo de ...Massimiliano Salini non ci sta e non cambia idea. Anzi. L’europarlamentare di Forza Italia e del Ppe, e relatore in commissione Industria sulla proposta per lo stop alle vendite di auto e furgoni a ...