Salerno | “Rapsodia in nero Maschere di fango” in scena al Teatro Genovesi

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sabato 25 febbraio, alle ore 21.15, e domenica 26 febbraio, alle ore 19, al(via Sichelgaita) torna “indi”, lo spettacolo di Carmine Tavarone che s’ispira alla vicenda narrata da Francesco Mastriani in “La Medea di Portamedina”, da cui mutua i nomi dei personaggi. La regia è di Marcello Andria. I movimenti scenici sono di Antonella Iannone; la scenografia di Alfredo Marino e i costumi di Angela Guerra. Per info e prenotazioni: 338 2041379. A Felice Avella, Maurizio Barbuto, Rossella Cuccia, Lea Di Napoli, Alfredo Marino, Mariarosaria Milito e Marida Niceforo (in veste anche di musicista) il compito di portare inuna storia di oscura drammaticità, sospesa fra l’orrore per i crimini ...