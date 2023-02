Salernitana, Sousa recupera quattro giocatori per la prossima partita (Di giovedì 23 febbraio 2023) Può sorridere Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, che contro il Monza recupera quattro pedine importanti Può sorridere Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, che contro il Monza recupera quattro pedine importanti. Stando ai report di allenamento della squadra campana il tecnico portoghese potrebbe contare su Mazzocchi e Maggiore, oltre al ritorno di Dia in attacco e Gyomber in difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Può sorridere Paulo, allenatore della, che contro il Monzapedine importanti Può sorridere Paulo, allenatore della, che contro il Monzapedine importanti. Stando ai report di allenamento della squadra campana il tecnico portoghese potrebbe contare su Mazzocchi e Maggiore, oltre al ritorno di Dia in attacco e Gyomber in difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialUSS1919 : ?? ?????????? ?????????? ??` ???? ?????????? ???????????????????? ?????????? ?????????????????????? ???? L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’acc… - Fantacalcio : Salernitana, Gyomber: 'Paulo Sousa chiede qualcosa di nuovo' - TuttoSalerno : Salernitana-Monza, indizi di formazione per Sousa - salernonotizie : Salernitana, Dia tiene in ansia Sousa: resta in dubbio la sua presenza contro il Monza - LCronache : Salernitana: Paulo?Sousa può respirare<br>Mazzocchi c’è, Dia e Maggiore quasi -