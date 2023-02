Sale la tensione in Transnistria. Mosca accusa Kiev di preparare un attacco nella regione separatista della Moldavia. Ma l’Ucraina nega e contraccambia le accuse (Di giovedì 23 febbraio 2023) In Transnistria tira una brutta aria. Dopo la decisione di Vladimir Putin di revocare il decreto che garantiva la sovranità della Moldavia sulla regione separatista, è iniziato uno scambio di accuse tra Mosca e Kiev. “Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria”. Questa la tesi del ministero della Difesa russo che afferma che “secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Repubblica Moldava Transnistriana che sarà condotta dalle Forze Armate ucraine, anche con il coinvolgimento della formazione Azov”. Non solo. Secondo il Cremlino l’offensiva sarà ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Intira una brutta aria. Dopo la decisione di Vladimir Putin di revocare il decreto che garantiva la sovranitàsulla, è iniziato uno scambio ditra. “sta preparando una provocazione armata contro la”. Questa la tesi del ministeroDifesa russo che afferma che “secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime dista preparando una provocazione armata contro la Repubblica Moldavana che sarà condotta dalle Forze Armate ucraine, anche con il coinvolgimentoformazione Azov”. Non solo. Secondo il Cremlino l’offensiva sarà ...

