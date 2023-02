Sagittario (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ti consiglio d’istituire degli appuntamenti formali dedicati alle controversie. Saranno brevi periodi in cui tu e i tuoi alleati potrete discutere apertamente. Le dispute dovranno essere limitate a questi momenti. Perché ti do questo consiglio?... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ti consiglio d’istituire degli appuntamenti formali dedicati alle controversie. Saranno brevi periodi in cui tu e i tuoi alleati potrete discutere apertamente. Le dispute dovranno essere limitate a questi momenti. Perché ti do questo consiglio?... Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... biebxselg : @explicitiebs 21 dicembre sagittario anche se alcuni siti dicono capricorno quindi non lo so nemmeno io hahahahah - brndmng : Il viaggio di Dante è il riflesso delle due opposizioni nel suo tema natale, il Sole/Ascendente in Gemelli a Pluton… - m_sourpatch : what is the zodiac sign of: 1.Scorpione 2.Bilancia 3.Bilancia 4.Cancro 5.Sagittario 6.Sagittario 7.Scorpione 8.Sco… - infoitcultura : Marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni: secondo l’oroscopo faranno un mucchio di soldi! - ProiezioniDB : Marzo esplosivo per Sagittario, Capricorno e altri 2 segni: secondo l’oroscopo faranno un mucchio di soldi! -