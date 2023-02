Sadie Sink protagonista della campagna di Alexander McQueen (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sadie Sink continua a brillare anche lato glam. L’attrice di Stranger Things figura tra le testimonial di Alexander McQueen. Il brand ha realizzato una campagna per la collezione Primavera/Estate 2023 e Sadie Sink divide la scena con Naomi Campbell. Sadie Sink ha da poco intrapreso un percorso fashion, conquistando il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2022 con il suo look total white firmato Alexander McQueen. E, proprio perché ormai legata alla maison, l’attrice di Stranger Things è stata scelta come una delle testimonial chiavi della sua nuova campagna glam. Sadie Sink. Crediti: Ansa – VelvetMagIl brand ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 febbraio 2023)continua a brillare anche lato glam. L’attrice di Stranger Things figura tra le testimonial di. Il brand ha realizzato unaper la collezione Primavera/Estate 2023 edivide la scena con Naomi Campbell.ha da poco intrapreso un percorso fashion, conquistando il red carpetMostra del Cinema di Venezia 2022 con il suo look total white firmato. E, proprio perché ormai legata alla maison, l’attrice di Stranger Things è stata scelta come una delle testimonial chiavisua nuovaglam.. Crediti: Ansa – VelvetMagIl brand ...

