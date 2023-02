Sabatini: «Inter, Lukaku in crescita e Dzeko stanco! Spogliatoio? Vadano a cena» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sabatini trova finalmente indicazioni confortanti da Lukaku, in gol nelle ultime due partite contro Udinese e Porto, mentre vede in calo Dzeko. Per il giornalista, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, c’è però da agire nello Spogliatoio dopo le ultime discussioni. STRADA INDIRIZZATA! – Sandro Sabatini vede i quarti di Champions League vicini: «L’Inter se non passa è molto colpevole, perché è molto superiore al Porto. Anche come organico, vedi l’espulsione di Otavio. Deve stare solo attenta a una cosa: a lungo andare i litigi in campo non sono belli, quindi sarà bene che Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio portino la squadra a cena a mangiare una bella pizza e dicano ai ragazzi di smetterla. Non sono casuali, sono significativi di uno ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023)trova finalmente indicazioni confortanti da, in gol nelle ultime due partite contro Udinese e Porto, mentre vede in calo. Per il giornalista, in collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, c’è però da agire nellodopo le ultime discussioni. STRADA INDIRIZZATA! – Sandrovede i quarti di Champions League vicini: «L’se non passa è molto colpevole, perché è molto superiore al Porto. Anche come organico, vedi l’espulsione di Otavio. Deve stare solo attenta a una cosa: a lungo andare i litigi in campo non sono belli, quindi sarà bene che Simone Inzaghi, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio portino la squadra aa mangiare una bella pizza e dicano ai ragazzi di smetterla. Non sono casuali, sono significativi di uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Sabatini: «Inter, Lukaku in crescita e Dzeko stanco! Spogliatoio? Vadano a cena» - - Piflo1961 : @Sabatini stamattina accendo su radio sportiva e sento lei che dice 1) che Spalletti si riferiva all'Inter 2) lo sp… - ParadiseEbbasta : @RadioSportiva Ennesima figuraccia di Sabatini, dimostrazione che di calcio e gruppo non ne capisce nulla, poi se d… - Pall_Gonfiato : Sabatini tuona: “L’Inter del Triplete non la batte nessun Milan della storia” - GiorgioGigante : @GA7_Official Niente non reggi proprio. Finisci sempre con le solite frasi scontate. Ti sto spiegando che la piazza… -