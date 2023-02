Rutelli | “Con Alberto Sordi un rapporto da fratello e da figlio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Une allo stesso tempo quasi un‘adottivo’. Così Francesco, l’ex sindaco di Roma, ora presidente dell’Anica, definisce alla AdnKronos il suoe la sua solida amicizia con, – “fraterna e al tempo stesso filiale”, appunto – al quale da primo cittadino in occasione degli 80 anni dell’attore romano concesse le chiavi del Campidoglio e la fascia tricolore per essere ‘sindaco per un giorno’ della sua città. “La mia amicizia versone, fraterna e filiale a un tempo, si è sviluppata negli anni da sindaco”, conferma nel ventennale della sua scomparsa. “Quando gli chiedevo della sua lunga vita precedente, il messaggio era sempre sul tempo libero, troppo poco, rispetto al superlavoro nelle decine di film della ...