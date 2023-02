Russia, Putin: “Rafforziamo armamento nucleare” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino, in occasione della Giornata del Difensore della Patria, che la Russia presterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari. Putin ha affermato che i sistemi missilistici russi di punta basati sui silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali orbitali pesanti a propellente liquido in grado di trasportare cariche nucleari, entreranno in servizio nel 2023. Anche le consegne dei missili ipersonici Zirkon a bordo delle navi inizieranno nel 2023. “Le truppe riceveranno equipaggiamenti all’avanguardia e l’industria aumenterà rapidamente la produzione dell’intera gamma di armamenti”, ha dichiarato il Presidente russo nel discorso video. “Continueremo a fornire alle nostre truppe le attrezzature più ... Leggi su zon (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Presidente russo Vladimirha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino, in occasione della Giornata del Difensore della Patria, che lapresterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari.ha affermato che i sistemi missilistici russi di punta basati sui silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali orbitali pesanti a propellente liquido in grado di trasportare cariche nucleari, entreranno in servizio nel 2023. Anche le consegne dei missili ipersonici Zirkon a bordo delle navi inizieranno nel 2023. “Le truppe riceveranno equipaggiamenti all’avanguardia e l’industria aumenterà rapidamente la produzione dell’intera gamma di armamenti”, ha dichiarato il Presidente russo nel discorso video. “Continueremo a fornire alle nostre truppe le attrezzature più ...

