Rugby, Sei Nazioni 2023: Irlanda, fatta la formazione per l'Italia. Sexton non ce la fa, Byrne in mediana (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si disputa questo weekend il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e il fine settimana inizia sabato pomeriggio alle 15.15 a Roma, quando all'Olimpico l'Italia di Kieran Crowley affronterà l'Irlanda. Gli ospiti sono ancora imbattuti, a punteggio pieno e sono i favoriti per il titolo. E Andy Farrell ha annunciato la formazione che scenderà in campo. La notizia del giorno è, sicuramente, l'assenza di Johnny Sexton dai 23 di giornata, con il mediano d'apertura ancora alle prese con l'infortunio subito nell'ultimo turno con la Francia e che, dunque, non scenderà in campo a Roma. Al suo posto titolare Ross Byrne, mentre in panchina arriva Jack Crowley. Byrne per Sexton è, però, uno dei sei cambi effettuati da Farrell in vista del match ...

