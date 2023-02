Rugantino rivive con Serena Autieri e Michele La Ginestra al Sistina

(Di giovedì 23 febbraio 2023)conLaal Teatrocon la supervisione di Massimo Romeo Piparo: sul palco anche Edy Angelillo e Massimo Wertmuller Per la gioia del pubblicouna pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro: dopo il successo della scorsa Stagione, da giovedì 2 marzo fino al 26 sarà di nuovo in scena, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, la maschera amara e dissacrante didei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i ...

