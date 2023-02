Rottamazione quater 2023: un’ultima opportunità per mettersi in regola entro il 30 aprile, ecco come (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, più conosciuta come la Rottamazione quater è uno dei tanti provvedimenti presentati dalla legge di Bilancio 2023. La misura è stata voluta dalla maggioranza politica, reclamata ancora prima dell’insediamento del governo, per cui si comprende la finalità dell’Esecutivo, mosso dalla volontà di permettere ai cittadini di garantire una tregua ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, più conosciutalaè uno dei tanti provvedimenti presentati dalla legge di Bilancio. La misura è stata voluta dalla maggioranza politica, reclamata ancora prima dell’insediamento del governo, per cui si comprende la finalità dell’Esecutivo, mosso dalla volontà di permettere ai cittadini di garantire una tregua ... TAG24.

