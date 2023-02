Rosmarino | La mia nonna ne usava un solo rametto Ora lo conferma uno studio

Leggi su donnaup

(Di giovedì 23 febbraio 2023) È stato dimostrato scientificamente che basta bere una tazza di acqua aromatizzata alper riattivare la memoria e mantenere il cervello in perfetta salute. Ma prima di scoprire ogni dettaglio, facciamo un passo indietro. Le virtù terapeutiche di foglie e fiori di questa pianta sono note da tempo. Ricche di tannini e flavoniodi, contengono calcio, ferro, fibre e vitamina B6. Nonprofumano le pietanze, ma rilasciano anche benefici non indifferente: hanno proprietà utilissime all’apparato gastroenterico, aiutano a digerire, eliminano i gas intestinali, calmano gli spasmi, sono diuretiche. Fin dall’antichità, inoltre, veniva utilizzato per aumentare la concentrazione e placare il sistema nervoso. Ultimamente, alcuni studi scientifici hanno appurato che assumere una tazza di infuso al giorno permette di accrescere la memoria del 15% e di ...