Romantiche (2023): una donna, quattro personaggi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Romantiche (2023) è un film scritto diretto e interpretato da Pilar Fogliati che mette in scena quattro donne ben diverse tra loro ma con lo scopo di capire il loro posto nel mondo.

