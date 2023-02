Roma, vuole lavorare al Gemelli e per farsi assumere si finge Sergio Mattarella: ‘beccato’ 56enne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pensava di passarla liscia, di farla franca, invece le cose sono andate in modo diverso. Finito nel registro degli indagati della Procura un uomo di 56 anni che adesso dovrà rispondere dei reati di sostituzione di persona e falso. Al centro della vicenda un urologo 56enne che pur di lavorare al Policlinico Gemelli non ha esitato ad inventare una raccomandazione da parte di un importante parente. Affinché il suo piano andasse a buon fine ha scelto il capo dello stato in persona, Sergio Mattarella. Cori, ‘Dacci i soldi o ti facciamo arrestare’: 94enne consegna 40mila euro a due truffatori La truffa del medico che per farsi assumere si finge il Presidente della Repubblica Il piano dell’uomo si sostanziava di tutta una serie di telefonate sui cellulari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pensava di passarla liscia, di farla franca, invece le cose sono andate in modo diverso. Finito nel registro degli indagati della Procura un uomo di 56 anni che adesso dovrà rispondere dei reati di sostituzione di persona e falso. Al centro della vicenda un urologoche pur dial Policliniconon ha esitato ad inventare una raccomandazione da parte di un importante parente. Affinché il suo piano andasse a buon fine ha scelto il capo dello stato in persona,. Cori, ‘Dacci i soldi o ti facciamo arrestare’: 94enne consegna 40mila euro a due truffatori La truffa del medico che persiil Presidente della Repubblica Il piano dell’uomo si sostanziava di tutta una serie di telefonate sui cellulari ...

