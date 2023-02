Roma, va a trovare i nonni ma dentro casa trova il ”finto” nipote: arrestato un 19enne (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma. Un ragazzo di soli 19 anni stava per portare a termine la classica ”truffa del nipote”, come ormai è passata alle cronache questo fenomeno sempre più pressante nella Capitale. Questa volta però gli è andata male, perché proprio in quel momento la vera nipote dell’anziana è rientrata a casa. «Tua figlia ha avuto un incidente, ci servono soldi»: madre e figlia truffano un’anziana, arrestate Truffa del nipote a Roma: nei guai un 19enne La Polizia di Stato, impegnata costantemente nel contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, sia con attività preventive, con agenti in borghese, ha arrestato nelle ultime ore ben 3 soggetti, in due diverse operazioni poiché gravemente indiziati di rapina e truffa aggravata. Uno dei casi suddetti riguarda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023). Un ragazzo di soli 19 anni stava per portare a termine la classica ”truffa del”, come ormai è passata alle cronache questo fenomeno sempre più pressante nella Capitale. Questa volta però gli è andata male, perché proprio in quel momento la veradell’anziana è rientrata a. «Tua figlia ha avuto un incidente, ci servono soldi»: madre e figlia truffano un’anziana, arrestate Truffa del: nei guai unLa Polizia di Stato, impegnata costantemente nel contrasto delle truffe ai danni delle persone anziane, sia con attività preventive, con agenti in borghese, hanelle ultime ore ben 3 soggetti, in due diverse operazioni poiché gravemente indiziati di rapina e truffa aggravata. Uno dei casi suddetti riguarda ...

