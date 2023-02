Roma-Salisburgo | programma e telecronisti Sky | TV8 e Dazn Europa League 2022 2023

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ile isu Sky, TV8 edi, match valido per il ritorno degli spareggi di. I giallorossi cercano il pass per gli ottavi di finale ma per far ciò hanno bisogno di una vittoria con due gol di scart per volare al turno successivo: l’Olimpico strapieno non farà mancare il supporto. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 21 di giovedì 23 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti (anche in chiaro su TV8) e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

Non sarà semplice per labattere con due gol di scarto il tenacedi Matthias Jaissle, ma José Mourinho non darà alcunché di intentato: il portoghese prova difatti a recuperare tutti gli acciaccati, e i vari ...Nantes - Juventus 2 (quota 1,85)1 (1,70) Manchester United - Barcellona gol/over (1,97) Monaco - Leverkusen gol/over (1,80) PSV - Siviglia gol/over (2,00) Cinquina da 22,3 volte la ...

