Roma-Salisburgo, Pinto: "In Europa non si può sbagliare, Dybala pronto per giocare" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, si è fermato ai microfoni di Sky nel pre partita della sfida con il Salisburgo: "In Europa non si può sbagliare, abbiamo fatto una bella partita all'andata ma con una disattenzione siamo tornati a casa con 0 punti. Speriamo vada meglio oggi". Successivamente si è soffermato sull'undici titolare scelto da Mourinho: "Dybala e Pellegrini stanno bene, sono pronti per giocare". Pinto ha concluso parlando della crescita della squadra: "La squadra è in crescita, in campionato abbiamo 6 punti in più rispetto alla scorsa stagione, serve tempo a Mourinho". SportFace.

