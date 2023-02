Roma-Salisburgo LIVE 2-0: tiro di Cristante, bella parata di Kohn (Di giovedì 23 febbraio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023 tra Roma e Salisburgo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico, Roma e Salisburgo si affrontano per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - ASRomaFemminile : ?? Nel pre partita di Roma-Salisburgo appuntamento al Fan Village con Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo DAJE ROMA… - OfficialASRoma : ??? Apertura cancelli ?? 18:30 ?? Nel prepartita al Fan Village ci saranno Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo! ??????… - romanewseu : 59' - Roma vicinissima al tris! Cristante carica un destro fortissimo dai trenta metri, respinge in angolo il port… - corgiallorosso : LIVE Roma-Salisburgo 2-0 (34' Belotti, 41' Dybala) – 60' Bordata di Cristante che Kohn devia in corner -