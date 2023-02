Roma-Salisburgo 2-0 le pagelle e il tabellino della partita (Di giovedì 23 febbraio 2023) . Giallorossi chiamati all’impresa dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Roma deve vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare completamente il risultato dell’andata. Con l’1-0 a favore degli austriaci, Mou e i suoi devono sfornare una prestazione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) . Giallorossi chiamati all’impresa dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ladeve vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare completamente il risultato dell’andata. Con l’1-0 a favore degli austriaci, Mou e i suoi devono sfornare una prestazione Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - ASRomaFemminile : ?? Nel pre partita di Roma-Salisburgo appuntamento al Fan Village con Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo DAJE ROMA… - OfficialASRoma : ??? Apertura cancelli ?? 18:30 ?? Nel prepartita al Fan Village ci saranno Elisa Bartoli e Lucia Di Guglielmo! ??????… - rtl1025 : ? La Roma ribalta il risultato dell'andata e si qualifica per gli ottavi di Europa League: 2-0 al Salisburgo. Al F… - AndrewMari1988 : - Barcellona; - Bodo/Glimt; - Salisburgo. La Roma europea non è mai doma. La Roma europea riesce spesso a gettare… -