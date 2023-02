Roma, pestaggio choc al Pigneto: individuato e preso l’aggressore (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è chiuso il cerchio attorno alla brutale aggressione avvenuta sulla Via Prenestina, al Pigneto, il 9 febbraio scorso. L’uomo è stato fermato dalla Polizia: si tratta di un 31enne originario della Sierra Leone. La sua identità è stata confermata dalla ragazza, la giovane di 36 anni che era stata presa a pugni in faccia davanti al portone di casa, che lo ha riconosciuto come il suo aggressore. Il ragazzo straniero deve ora rispondere di tentata rapina aggravata. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è chiuso il cerchio attorno alla brutale aggressione avvenuta sulla Via Prenestina, al, il 9 febbraio scorso. L’uomo è stato fermato dalla Polizia: si tratta di un 31enne originario della Sierra Leone. La sua identità è stata confermata dalla ragazza, la giovane di 36 anni che era stata presa a pugni in faccia davanti al portone di casa, che lo ha riconosciuto come il suo aggressore. Il ragazzo straniero deve ora rispondere di tentata rapina aggravata. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

