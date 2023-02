Roma, pallanuotista 16enne bullizzato in vasca: ‘Grazie al suo coraggio, sono arrivate altre denunce’ (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la storia del sedicenne vittima di bullismo nonché oggetto di sfottò e discriminazioni da parte di uno dei suoi compagni ma anche dall’allenatore della squadra di pallanuoto dove si allenava, ecco che altri simili avvenimenti stanno piano piano venendo a galla. Proprio come accaduto per il 16enne, anche altri ragazzi sono purtroppo vittima di episodi di bullismo e la Onlus Bon’t worry – alla quale il ragazzo aveva affidato il proprio sfogo – ha raccolto altre 8 denunce. Roma, pallanuotista 16enne bullizzato da compagni e allenatore: non esce più dalla sua stanza Bullismo nella Pallanuoto, aumentano le segnalazioni dei ragazzi Una vicenda che ha fatto letteralmente da apripista affinché altri ragazzi trovassero il coraggio di denunciare quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la storia del sedicenne vittima di bullismo nonché oggetto di sfottò e discriminazioni da parte di uno dei suoi compagni ma anche dall’allenatore della squadra di pallanuoto dove si allenava, ecco che altri simili avvenimenti stanno piano piano venendo a galla. Proprio come accaduto per il, anche altri ragazzipurtroppo vittima di episodi di bullismo e la Onlus Bon’t worry – alla quale il ragazzo aveva affidato il proprio sfogo – ha raccolto8 denunce.da compagni e allenatore: non esce più dalla sua stanza Bullismo nella Pallanuoto, aumentano le segnalazioni dei ragazzi Una vicenda che ha fatto letteralmente da apripista affinché altri ragazzi trovassero ildi denunciare quanto ...

