Roma, Mourinho ha portato la squadra in ritiro: ecco perché (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma - Dal cerchio magico in campo al ritiro a Trigoria . José Mourinho compatta la Roma , anche fisicamente, per incitarla a superare l'ostacolo europeo. Ieri sera, contrariamente alle abitudini ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 febbraio 2023)- Dal cerchio magico in campo ala Trigoria . Josécompatta la, anche fisicamente, per incitarla a superare l'ostacolo europeo. Ieri sera, contrariamente alle abitudini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - sportface2016 : +++#Roma, #Mourinho: 'Ceo #Berardi dice che resto? Questa è una sua intuizione, io non ho parlato con la società'+++ #RomaSalisburgo - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SalzburgRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #UEL - PagineRomaniste : La Roma in emergenza. #Mourinho: “Il futuro è adesso” #ASRoma #Corrieredellasera - CalcioPillole : #RomaSalisburgo, le probabili formazioni: due rientri per #Mourinho #europaleague #cip -