Roma, medico finge di essere Mattarella per farsi assumere (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sembra la trama di una commedia, ma in realtà è successo davvero. Secondo quanto riportato dal Messaggero, un medico di 56 anni avrebbe finto di essere Sergio Mattarella per farsi assumere al Policlinico Gemelli di Roma. L'uomo, dopo un giro di telefonate alquanto bizzarre, è stato beccato e ora dovrà rispondere dell'accusa di sostituzione di ... TAG24.

