Roma-Inter, intreccio folle per Modric: il Real ha deciso (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il futuro di Luka Modric, in Serie A, può portare ad un colpo italiano per il Real: Inter e Roma coinvolte Il campionato di Serie A va avanti, con il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il futuro di Luka, in Serie A, può portare ad un colpo italiano per ilcoinvolte Il campionato di Serie A va avanti, con il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - ZZiliani : Che ne dite club di serie A, e cioè Atalanta, Bologna, Cremonese, Empoli, Fiorentina, Inter, Lazio, Lecce, Milan, M… - StatmanDave : Victor Osimhen in his last 14 League appearances: ?vs. Bologna ?vs. Roma ???vs. Sassuolo ????vs. Atalanta ???vs. Emp… - Raffael38115989 : @Marco78089336 @massimozampini @pietromichi Altro che. Le facevano persino Napoli, Milan, Inter e Roma, ecc. Capisc a me! ?? - 88Bibone : Avere un allenatore esaltato, porta ad avere gjocatori in campo esaltati, basta vedere roma e inter -