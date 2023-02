Roma, in Europa il 17° sold out (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ritorno dei playoff di Europa League per la Roma di Mou che dovrà capovolgere l’1-0 dell’andata. I giallorossi potranno contare sulla spinta dei tifosi, con il 17eseimo sold out della stagione. Il club ha pubblicato sul sito ufficiale le informazioni per chi si recherà allo Stadio Olimpico. Questa la nota: “Una notte da vivere intensamente, per continuare a cullare il sogno in Europa League. Una partita da vincere, con la spinta di tutto lo stadio. Roma-Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle 21, rappresenta un crocevia di questa stagione giallorossa. Partendo dall’1-0 per gli austriaci, la squadra di Mourinho cerca la rimonta per accedere agli ottavi di finale della competizione. L’Olimpico sarà nuovamente sold out, con oltre 60mila tifosi a spingere”. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ritorno dei playoff diLeague per ladi Mou che dovrà capovolgere l’1-0 dell’andata. I giallorossi potranno contare sulla spinta dei tifosi, con il 17eseimoout della stagione. Il club ha pubblicato sul sito ufficiale le informazioni per chi si recherà allo Stadio Olimpico. Questa la nota: “Una notte da vivere intensamente, per continuare a cullare il sogno inLeague. Una partita da vincere, con la spinta di tutto lo stadio.-Salisburgo, in programma giovedì 23 febbraio alle 21, rappresenta un crocevia di questa stagione giallorossa. Partendo dall’1-0 per gli austriaci, la squadra di Mourinho cerca la rimonta per accedere agli ottavi di finale della competizione. L’Olimpico sarà nuovamenteout, con oltre 60mila tifosi a spingere”. L'articolo ...

