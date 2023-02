Roma | imbrattata targa del Parco Lenzini Assessore Onorato | “Un atto vile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 febbraio 2023) “LadelUmberto, il presidente del primo storico scudetto della Lazio,con i colori giallorossi è un’offesa grave, che non appartiene al tifo sano. Quello che si fonda su onore, ideali e amore per il calcio. Indipendentemente dalla squadra per cui si tifa”. Sono le parole dell’capitolino allo Sport Alessandro. L’inaugurazione era avvenuta solamente nella giornata di ieri. “Un gesto, che offende l’uomo, la società e tutti i tifosi – aggiunge – Di concerto con il sindaco Gualtieri abbiamo dato mandato all’Ama di ripristinare subito il giusto decoro alla, nell’auspicio che tali gesti di vandalismo non tornino a ripetersi anche grazie all’impegno della comunità del quartiere di Val Cannuta, che ...