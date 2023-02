Roma, i pacifisti scendono in piazza sabato 25 febbraio contro la guerra in Ucraina: dove e a che ora (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo scorso anno, proprio il 24 febbraio, è scoppia la guerra che vede tutt’ora protagoniste Russia e Ucraina. In occasione della ricorrenza a Roma e nei dintorni sono previste una serie di manifestazioni pacifiste contro il conflitto e a sostegno delle popolazioni che si trovano coinvolte negli scontri. La manifestazione organizzata dai docenti del liceo Ebriques Domani, sul litorale, dalle 9 alle 11, i docenti del liceo scientifico “Federigo Enriques” daranno vita a una iniziativa itinerante denominata “Crociata dei Bambini”, rievocazione di una storia di Bertolt Brecht con al centro la rivendicazione e il diritto, soprattutto dei più piccoli, alla pace. Questo accadrà a un anno esatto dall’invasione russa dell’Ucraina. Alla “Crociata” parteciperanno circa 300 persone. Il corteo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lo scorso anno, proprio il 24, è scoppia lache vede tutt’ora protagoniste Russia e. In occasione della ricorrenza ae nei dintorni sono previste una serie di manifestazioni pacifisteil conflitto e a sostegno delle popolazioni che si trovano coinvolte negli scontri. La manifestazione organizzata dai docenti del liceo Ebriques Domani, sul litorale, dalle 9 alle 11, i docenti del liceo scientifico “Federigo Enriques” daranno vita a una iniziativa itinerante denominata “Crociata dei Bambini”, rievocazione di una storia di Bertolt Brecht con al centro la rivendicazione e il diritto, soprattutto dei più piccoli, alla pace. Questo accadrà a un anno esatto dall’invasione russa dell’. Alla “Crociata” parteciperanno circa 300 persone. Il corteo ...

