Roma, fumogeni e striscioni per Cospito all'Altare della Patria. «L'Italia tortura» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all'Altare della Patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta 'L'Italia tortura, con Alfredo no al... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 febbraio 2023) Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredoall'. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta 'L', con Alfredo no al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Roma, fumogeni e striscioni per Cospito all'Altare della Patria. «L'Italia tortura» - ilmessaggeroit : Roma, fumogeni e striscioni per Cospito all'Altare della Patria - rtl1025 : ?? Alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione e acceso alcuni fumogeni all'Altare della Patria a Roma. Una ini… - Leccezionaleit : Lancio di petardi e fumogeni: 6000 euro di multa per il Lecce. La società salentina è stata sanzionata dal Giudice… -