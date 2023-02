Roma, Francesco Valdiserri investito e ucciso: chiesto processo per la 23enne alla guida (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Silvestri è accusata dai pm di omicidio stradale, quella tragica notte aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Chiara Silvestri è accusata dai pm di omicidio stradale, quella tragica notte aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Nella notte, a Roma, un gruppetto ha dato fuoco alla corona a piazza Vescovio in memoria di Paolo Di Nella, militan… - ITAAirways : Eccolo! Vi presentiamo l'Airbus A320neo dedicato al grande Francesco Moser. L'A320neo, primo della nostra flotta, h… - andrea_gym : RT @GiovaQuez: Nella notte, a Roma, un gruppetto ha dato fuoco alla corona a piazza Vescovio in memoria di Paolo Di Nella, militante del Fd… - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Ragazzo investito a #Roma, chiesto il processo per ragazza alla guida: positiva all'alcol - borg_gio : La Procura chiede il processo per la morte di Francesco Valdiserri: è omicidio stradale -